Carlos Romano, intendente reelecto de Sauce: “El desafío es gobernar para todos"

El actual intendente de Sauce, Carlos Romano, resultó reelecto en las últimas elecciones, en un resultado ajustado que se definió por apenas 14 votos de diferencia. En diálogo con Hoja de Ruta, Romano destacó que su triunfo refleja el respaldo a un proceso de modernización y apertura que busca romper con el aislamiento histórico de la localidad.

“Nos votaron para continuar con el trabajo que venimos haciendo y con la modernización de Sauce. Vivimos mucho tiempo de aislamiento, y esta gestión apunta a integrarnos en la provincia y la región”, señaló.

Romano admitió que uno de los puntos críticos sigue siendo la Ruta 126, que conecta Curuzú Cuatiá con Sauce. “Faltan 10 kilómetros de asfalto, que quedaron trabados por cuestiones legales. Es un tramo muy deteriorado y estamos esperando soluciones”. En cuanto al camino hacia Esquina, reconoció que “no hay ni un kilómetro asfaltado” y que solo se transita por ripio o arena.

Además, puso el foco en la Ruta 23, que vincula Sauce con Feliciano (Entre Ríos), vital para la producción y la comunicación: “Soñamos con su asfalto. Es una obra clave para la región”.

Un triunfo ajustado y un llamado al consenso

El intendente reelecto reflexionó sobre el resultado electoral:

“Así como hubo gente que nos apoyó, también hubo quienes eligieron otras opciones. El desafío es trabajar y escuchar a todos los sectores. Gobernar para todos significa abrir espacios de diálogo y consensuar”.

Romano aseguró que ya inició conversaciones con referentes de distintos espacios para garantizar la participación de todos: “No hay que ser necios ni cerrados. El ciudadano espera soluciones, más allá de las peleas políticas”.

