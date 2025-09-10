Arnoldo Ronher: “Queremos sacar a Esquina del estancamiento y proyectarla hacia el futuro”

En diálogo con Hoja de Ruta, el candidato a intendente de Esquina, Arnoldo Ronher, analizó el escenario político local y planteó sus principales propuestas de gestión. La elección será inédita: por primera vez el municipio votará con boleta única, lo que convertirá a Esquina en un “laboratorio” electoral en la provincia.

“Es un sistema nuevo, pero que va a simplificar el voto y darle más libertad a la gente. Solo hay que explicar bien cómo funciona”, señaló Ronner.

Ejes de campaña: producción, turismo y desarrollo

El dirigente afirmó que Esquina perdió oportunidades de crecimiento en los últimos años por no trabajar en sintonía con el gobierno provincial:

“Queremos dejar atrás el estancamiento. Nuestra propuesta es dar un salto de calidad, instalar un parque industrial y diseñar un plan maestro de turismo, que es la principal fuente de ingresos de la ciudad”.

Ronner recordó que Esquina cuenta con unas 4.500 plazas hoteleras, pero reconoció la necesidad de ordenar la oferta y diversificarla con turismo rural, cultural y de pesca.

El candidato confirmó que en Esquina se conformó una alianza entre Vamos Corrientes y La Libertad Avanza, algo que calificó como “madurez política”: “Me interesa Esquina, más que las etiquetas. Logramos unir fuerzas para trabajar por el desarrollo de la ciudad”, explicó.

