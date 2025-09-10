Valdés entregará viviendas e inaugurará obras urbanas en Ramada Paso y San Cosme

El gobernador Gustavo Valdés encabezará este jueves 11 de septiembre una extensa agenda de actividades oficiales en las localidades de Ramada Paso y San Cosme, donde dejará habilitadas importantes obras de infraestructura urbana, habitacional y de servicios.

Las actividades comenzarán a las 10 en Ramada Paso, con la inauguración de una nueva comisaría y 20 cuadras de pavimento en la zona de la avenida 13 de Junio y la plazoleta Fortunato A. Rossi. Posteriormente, a las 11, el mandatario entregará viviendas del programa “Oñondivé” a familias de la localidad e inaugurará nuevas cuadras de cordón cuneta.

La agenda en Ramada Paso se completará con la habilitación de un cajero automático del Banco de Corrientes, ampliando los servicios financieros para los vecinos.

Ya por la tarde, a las 14.30 en San Cosme, Valdés inaugurará el ripio de la Ruta Provincial Nº 1, entregará 20 viviendas y habilitará las remodeladas instalaciones del Polideportivo municipal.

