Cayó en Corrientes un ladrón que usaba inhibidores de señal para cometer robos

La Policía de Corrientes informó este miércoles que el marco de una investigación por un supuesto hurto cometido con la utilización de inhibidores de señal, llevaron adelante dos allanamientos en la ciudad de Corrientes.

El operativo se realizó luego de un minucioso análisis de cámaras de seguridad del 911, locales comerciales y domicilios particulares, lo que permitió identificar a los presuntos autores y reconstruir su recorrido.

Durante uno de los procedimientos, en inmediaciones de calle Teresa de Calcuta, entre Bélgica y Santiago Zibelman, la Policía logró detener a un hombre mayor de edad, conocido como “Tuni”, señalado como uno de los presuntos autores del hecho.

En el lugar, además, se secuestraron prendas de vestir, dos controles remotos de apertura de vehículos y accesorios de motocicletas, elementos que habrían sido utilizados en el ilícito.

Fuentes policiales indicaron que el detenido tenía antecedentes por delitos contra la propiedad y que no se descarta su participación en otros hechos bajo la misma modalidad.

En el otro domicilio allanado no se encontraron elementos de interés para la causa.

El sospechoso y lo incautado fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias correspondientes en sede policial.