Katy Perry criticó durante su show en Argentina la política económica de Javier Milei

Katy Perry regresó a la Argentina en el marco de The Lifetimes Tour, para celebrar junto a sus fans más de una década de canciones que se convirtieron en nuevos clásicos de la cultura pop y que anoche en el Movistar Arena brillaron con la misma intensidad con la que conquistaron los rankings hace 15 años.

La cantante de 40 años emergió desde el centro de una plataforma circular y envuelta en una estética futurista interpretó “Artificial” y le dio la bienvenida a su público bajo el grito de “ Argentinaaaaaaa ”. Le siguieron “Chained to the Rhythm”, “Teary Eyes” y para cuando cantó “Dark Horse”, el volumen de los gritos y de la ovación ya había crecido a niveles desenfrenados.

La segunda parte del show, que vino acompañada de un cambio de vestuario, se lució con un recorrido por las canciones que la convirtieron en ícono mundial. Desde sus primeros éxitos como “I Kissed a Girl” y “Hot N Cold” hasta himnos generacionales como “Teenage Dream”, “Woman´s World" y “California Gurls”. El set lo cerró con “Last Friday Night (T.G.I.F.)” y le regaló al público un simpático momento: agarró un celular de un fanático del campo delantero, se filmó, sacó una selfie y se lo devolvió. “How are you, Argentina? Woow, I think, I know that my heart is in Buenos Aires” (¿Cómo estás Argentina? ¡Wow! Creo...sé que mi corazón está en Buenos Aires), expresó para alegría de los presentes.

"Me decían: 'Las estrellas pop no van a Sudamérica. Es muy caro. No podés llevar el escenario'. ¿Qué querés decir? En Sudamérica están mis fans más grandes", aseguró.

El tercer momento de la noche impactó con una escenografía flotante que incluía a dos flores gigantes inflables y grises y a otras dos que colgaban desde el techo del escenario. Katy Perry desplegó toda su potencia vocal en “Nirvana”, “Crush”, “I’m his, he´s Mine" y en “Wide Awake”, donde también se destacó la destreza de los ocho bailarines que la escoltaban en todo momento.

Uno de los momentos más celebrados del show llegó con el cuarto set. Desde el público alguien le alcanzó una camiseta de Argentina que sin titubear Perry levantó y enseguida entonó algunas frases de "Don´t Cry for me Argentina" (“No llores por mi Argentina”). El guiño a Eva Perón es el segundo de la cantante en lo que va de su estadía en el país, ya que el lunes exhibió con sus manos en alto un cuadro de la política y actriz argentina. Una vez que los aplausos mermaron, la artista redobló la apuesta y bromeó: “No le digan nada a los brasileños, se van a enojar, que no se enteren”. Katy Perry se presentará en el país vecino el 14, 16 y 19 de este mes.

