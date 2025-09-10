Entre gritos e insultos, Marianela Mirra comparó a José Alperovich con Mauro Icardi

La ganadora de Gran Hermano 2007, Marianela Mirra, volvió a ser el centro de una fuerte polémica mediática y social debido a su relación con el exgobernador de Tucumán, José Alperovich. En esta ocasión, la ex hermanita lo comparó con Mauro Icardi por su fama, y terminó protagonizando un tenso episodio con gritos e insultos hacia un periodista que le consultó por su vínculo con el exfuncionario.

Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, cumple arresto domiciliario acompañado diariamente por Mirra, a pesar de que él continúa legalmente casado. Como parte de su rutina, la modelo suele asistir a partidos de pádel, actividad que también presenció recientemente.

Al finalizar uno de esos encuentros, Mirra fue abordada por el periodista Oliver Ventura, mientras estaba sentada en un escalón del estacionamiento. Al notar su presencia, se levantó rápidamente y comenzó a caminar, visiblemente molesta.

“Qué falta de respeto ¡Salí, por favor! Dejame en paz ¿Qué te creés?”, exclamó con un tono elevado. Ante el intento del periodista de mantener el diálogo en buenos términos, “bien”, como dijo él, Mirra respondió indignada: “¡Pero, ¿Qué bien?! Si vos sos un irrespetuoso ¿de qué me hablás?”. Aun así, el comunicador insistió en obtener su testimonio.

“¿Por qué decís que soy irrespetuoso?”, preguntó Ventura. Ella retrucó con firmeza: “El acoso que vos tenés todo el tiempo, desde hace meses acá y cuando iba al penal ¡Dejame en paz!”.

Al elevar aún más el tono, Mirra se exasperó y lanzó: “Dejen de hablar pelotudeces. Dejenme en paz, no quiero aclarar nada”. Cuando fue consultada por las versiones que señalan un posible embarazo, la respuesta fue contundente: “Andate a la mierda”, misma reacción que tuvo ante nuevas preguntas sobre su relación con el exmandatario.

Frente a la pregunta “¿Cómo estás con José -Alperovich-?”, la mediática respondió sin filtro: “Andate a la mierda ¿Qué pingo te importa? ¿Quién sos? Fijate en tu vida”. Luego, cuestionó el accionar de la prensa: “Vos no tenés respeto por nada, ni vos, ni ningún periodista. En mi vida no le aclaré nada a nadie”.

Finalmente, antes de retirarse del lugar, dejó una frase que dio cierre al cruce: “¿Qué se creen, que José es Mauro Icardi”.

