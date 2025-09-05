El Gordo Dan le recriminó a Francos su pasado K y abrió una nueva interna libertaria antes de las elecciones

El influencer y militante libertario, Daniel Parisini, más conocido como el “Gordo Dan", le recriminó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, su pasado kirchnerista y abrió una nueva interna libertaria antes de las elecciones legislativas.

El nuevo mensaje llega a horas después de que el ministro coordinador repudiara el violento tuit de Parisini contra Luis Juez. “Me parece fuera de lugar. Repudiable”, dijo Francos.

En ese sentido, el “Gordo” Dan arremetió contra Francos en un nuevo posteo en sus redes sociales. “No entiende la vehemencia y la frontalidad históricas para decir la verdad”, aseguró Parisini y le recriminó su paso en la gestión de Alberto Fernández.

“A mí no me sorprende nada la posición que tomó Juez, él tiene derecho a tomarla. Lo llamé y le pedí disculpas porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera la forma en que se expresó este señor”, sumó el funcionario.

El fuerte posteo del Gordo Dan fue una respuesta directa a la decisión de Luis Juez de votar a favor de rechazar el veto que dejaba sin efecto la ley de Emergencia en Discapacidad. Las palabras del influencer generaron un inmediato rechazo en el ámbito político y social, por el tono y el contenido dirigido a la familia del senador cordobés.

“Francos por ahí no entiende la vehemencia y la frontalidad histórica para decir la verdad, que caracterizan a LLA, porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández“, escribió Parisini en su cuenta de X.

“Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque encima tienen el tupé de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas nunca. Ni un paso atrás, Guille”, cerró el Gordo Dan.

Qué dijo Guillermo Francos del violento tuit de El "Gordo Dan" contra Luis Juez

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló este jueves luego de la polémica que se generó en las redes sociales por el mensaje que publicó Daniel Parisini, más conocido como el “Gordo” Dan contra el senador Luis Juez y su hija, quien padece una discapacidad.

“Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión”, sostuvo Francos en diálogo con TN.

TN