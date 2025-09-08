¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Matias Chirino Javier Milei
Policía de Corrientes Matias Chirino Javier Milei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Derrota electoral

Milei conforma una mesa política y convoca a los gobernadores a un "diálogo federal"

Luego de la paliza electoral en PBA, el presidente busca retomar el diálogo con los mandatarios. Quiénes conformarán la mesa política. 

Por El Litoral

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 18:25

Tras la dura derrota en la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció en la red social X la conformación de una mesa política nacional que será presidida por el presidente Javier Milei.

Este espacio de diálogo estará integrado por su hermana, Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el asesor Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem y el propio Adorni.

La decisión de crear esta mesa política se complementa con la instrucción del presidente de convocar a un "diálogo federal" con los gobernadores.

El objetivo es fortalecer los lazos de coordinación y consenso con las provincias. Además, se anunció que se ampliará la mesa política de la Provincia de Buenos Aires para incluir a más representantes del espacio provincial.

La iniciativa del gobierno se da en un contexto de constantes negociaciones y búsqueda de consensos con las distintas fuerzas políticas del país, con el fin de avanzar en la implementación de sus políticas y en medio de una crisis e interna libertaria.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD