Cuánto cuesta la multa por circular sin patente en 2026 en las rutas

En un contexto de endurecimiento de los controles en rutas y autopistas de todo el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) advirtió sobre el crecimiento de una infracción que compromete la seguridad y la trazabilidad: la circulación de vehículos sin sus correspondientes chapas patentes o con dominios adulterados. En 2025, el organismo detectó y sancionó a 7.235 conductores incurriendo en esta falta.

La normativa vigente es taxativa: todos los vehículos, incluyendo acoplados y semirremolques, deben portar sus patentes de forma visible, legible y sin aditamentos. Según informaron desde la ANSV, la sanción económica por incumplir esta regla puede alcanzar los $1.800.000, dependiendo de la jurisdicción donde se cometa la infracción.

Sin excusas: el fin del faltante de insumos

Cabe destacar que el Gobierno Nacional anunció en septiembre de 2025 la regularización total de la distribución de las chapas metálicas, luego de un periodo de inestabilidad en la provisión. Con la normalización del proceso ante la DNRPA, las autoridades advierten que ya no existen motivos administrativos para circular con identificaciones fuera de regla.

Existe, no obstante, una única excepción: en caso de robo, hurto, pérdida o deterioro, los conductores pueden utilizar la patente provisoria de papel oficial. Sin embargo, este permiso tiene una validez máxima de 60 días, tras los cuales el vehículo debe portar la placa definitiva.

El riesgo de la falta de trazabilidad

Más allá de la multa, circular sin dominio es considerado una infracción grave porque impide la identificación del vehículo ante siniestros viales o delitos. "Circular sin patente no es una falta menor; es una conducta que vulnera las reglas más básicas de convivencia vial", remarcaron desde el organismo nacional.

Muchos de los casos detectados corresponden a conductores que ocultan o retiran las chapas de forma deliberada para evadir las fotomultas por exceso de velocidad. En estos operativos, si el vehículo circula sin patente o la lleva en un lugar incorrecto, los agentes están facultados para impedir que el conductor continúe su marcha hasta que la situación sea regularizada.