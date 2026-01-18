Hallaron a la hermana del futbolista Marcos Acuña: se encuentra internada en un hospital

Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, fue encontrada este domingo, según pudo confirmar TN. La mujer era intensamente buscada desde el viernes en la ciudad neuquina de Zapala.

De acuerdo a la información oficial, fue ubicada a la madrugada durante un rastrillaje en el que participaron efectivos de la policía, en una zona rural.

Tras ser hallada, fue trasladada al Hospital de Zapala para una revisión integral.

El vínculo con Marcos Acuña

Fabiana es hija de Sara Gladys Del Prado, madre del lateral de la Selección argentina. La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos de Zapala y fanáticos del fútbol comenzaron a viralizar la placa de búsqueda para colaborar con la familia.

El intenso operativo de búsqueda

La Policía de la Provincia de Neuquén, a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, emitió una alerta de “Ubicación y Paradero” bajo el registro N.º 20/26.

En la investigación intervino la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer.

TN