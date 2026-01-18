Irán reaccionó a la decisión de Argentina de declarar terrorista a la Fuerza Quds

El Gobierno de Irán rechazó la reciente decisión de Argentina de declarar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista. En una rueda de prensa, Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, calificó la medida como “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político”. Baghaei subrayó que “etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable” y advirtió que la decisión “sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”.

La declaración argentina fue difundida el sábado. Según el comunicado, “la Oficina del Presidente informa de que el Gobierno Nacional ha declarado a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organización terrorista”. El Gobierno argentino responsabilizó a la Fuerza Quds por los atentados perpetrados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) en 1994. Ambos ataques, que no han sido resueltos judicialmente, fueron atribuidos en el comunicado a Irán y al grupo libanés Hezbollah.

El texto precisó que, a partir de la resolución adoptada, el grupo quedó incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según indicó la Oficina del Presidente, la medida implica la aplicación de “sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción”, además de resguardar al sistema financiero argentino.

La decisión se adoptó en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, y fue impulsada por el presidente Javier G. Milei. El comunicado destacó que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedarán alcanzados por las disposiciones previstas en el régimen vigente.

En el comunicado, el Gobierno también hizo referencia a Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. “Se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL”, afirmó el texto oficial, y agregó que el régimen iraní “no solo no ha colaborado con su juzgamiento, sino que lo ha ascendido”, designándolo como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El comunicado indicó que Vahidi ya figura incluido en el RePET.

En el cierre del documento, la Oficina del Presidente sostuvo que Milei “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son”, y enumeró antecedentes recientes en esa línea, como Hamás, el Cártel de los Soles y distintos capítulos de la Hermandad Musulmana en Medio Oriente.

La Fuerza Quds actúa como brazo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, una unidad de élite fundada tras la Revolución Islámica de 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní. Además de sus funciones militares, la Guardia Revolucionaria gestiona un extenso emporio económico y tiene el mandato de proteger el sistema de la República Islámica. En el plano internacional, Estados Unidos designó a la Fuerza Quds como grupo terrorista en 2007. Más adelante, bajo la administración de Donald Trump (2017-2021), Washington incluyó a la Guardia Revolucionaria en la lista negra de organizaciones terroristas.

Fuerte respaldo internacional a la medida argentina

La decisión del gobierno de Javier Milei recibió un fuerte respaldo internacional, principalmente de Estados Unidos e Israel.

El Departamento de Estado emitió este sábado un comunicado en el que remarcó que la Fuerza Quds, considerada el brazo clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ha promovido actos de violencia en Medio Oriente y otras regiones.

“Estados Unidos celebra la decisión de Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista. Como brazo clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la Fuerza Quds ha promovido la violencia en todo Medio Oriente y más allá, al tiempo que reprime a su propio pueblo en su país. Este importante paso refuerza el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán y apoyar al pueblo iraní”, escribió el Departamento de Estado de EEUU - Asuntos del Cercano Oriente en su cuenta oficial de la red social X. También adjuntó una imagen del comunicado oficial de Argentina en el que se informaba de la medida.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, calificó la decisión del Gobierno argentino como “un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA”.

A través de su cuenta de X, el jefe de la diplomacia israelí también instó a que otros países sigan el ejemplo de Argentina y califiquen a estas agrupaciones como terroristas. “La Fuerza Quds forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que continúa exportando terror al Medio Oriente y a todo el mundo, mientras aterroriza a su propio pueblo. Más países deberían seguir el ejemplo de Argentina y llamar a estas organizaciones terroristas por su nombre”, completó Sa’ar en su mensaje, donde menciona a su par de Cancillería, Pablo Quirno.

Infobae