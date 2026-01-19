Matías Morla defendió al papá del nene que se accidentó en Pinamar

Matías Morla, abogado del padre del nene que se accidentó en Pinamar, sostuvo que su cliente “no tuvo ninguna responsabilidad” en el hecho por el cual Bastián permanece en coma inducido y bajo asistencia mecánica.

Sobre la salud del niño de 8 años, Morla explicó que su cliente está preocupado por si su hijo perdió oxígeno cuando la doctora Melina Santillán le salvó la vida en la playa. “Están con ese tema los profesionales y mi cliente, para saber si hubo daño neurológico”, contó.

Morla aseguró que Bastián iba sin cinturón de seguridad, a upa de su papá, en el asiento trasero del UTV, y que las nenas que también viajaban con ellos sí tenían el cinturón puesto. “No estoy diciendo que lo que hizo el padre esté bien, pero él fue a hacer un paseo a 20 km/h y, del otro lado, vino una camioneta con toda la furia”, remarcó.

En diálogo con Radio Delta, el abogado contó que junto a Guillermo Smith, que tomó la representación de la familia, van a presentar una declaración espontánea para explicar en detalle qué fue lo que pasó.

Según relató, el UTV circulaba con normalidad cuando la camioneta tomó un médano como si fuera una rampa, salió despedida y cayó “como un misil” sobre las personas que estaban del otro lado. “No los chocó, sino que los aplastó”, afirmó el abogado, que también explicó que lo que va a determinar la mecánica del accidente es la pericia accidentológica.

Sobre el conductor de la Amarok, identificado como Manuel Molinari, señaló que es de Junín y que ya pidieron que se certifique si tiene o no antecedentes penales.

Morla también adelantó que van a sumar al expediente a dos testigos que presenciaron todo el episodio, pero que todavía no declararon porque, según dijo, fueron a la comisaría y no les tomaron testimonio.

Por último, el abogado fue contundente al hablar de la situación de su cliente. “Está mal lo que hizo. Lo que pasa es que, entre una falla administrativa y una culpa penal, me parece que hay una distancia de 100 metros”.

TN