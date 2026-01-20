Aumento y bono confirmados: cuál es el monto que cobrarán los jubilados en febrero

Anses confirmó los números para el cobro de febrero de 2026, que tendrá un nuevo aumento por inflación y la continuidad del refuerzo económico para jubilados y pensionados.

La buena noticia para los jubilados es que al incremento del 2,8% se le suma, una vez más, el bono de $70.000.

Cuánto se cobra en mano

La jubilación mínima pasa a tener un piso de $429.254,34.

Este total se desprende del haber básico (que quedó en $359.184,82) más el pago del refuerzo extraordinario. Cabe recordar que el aumento impacta de forma automática, es decir, sin necesidad de realizar ningún trámite.

El resto de los montos:

Pensión Universal (PUAM): el total a cobrar será de $357.375,54 (incluyendo el bono).

Pensiones No Contributivas (PNC): percibirán un total de $321.478,04.

Madres de siete hijos o más (PNC): el monto será de $429.219,42 (incluyendo el bono).

Jubilación máxima: el tope para febrero quedó establecido en $2.358.940,75.

*Con información de Cba24