¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Adela Gleijer Paso de los Libres Anses
Adela Gleijer Paso de los Libres Anses
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
OFICIAL

Aumento y bono confirmados: cuál es el monto que cobrarán los jubilados en febrero

Anses oficializó los nuevos haberes con la suba del 2,8%. Cómo quedó la escala y cuánto queda de bolsillo con el extra.

Por El Litoral

Martes, 20 de enero de 2026 a las 18:47

Anses confirmó los números para el cobro de febrero de 2026, que tendrá un nuevo aumento por inflación y la continuidad del refuerzo económico para jubilados y pensionados. 

La buena noticia para los jubilados es que al incremento del 2,8% se le suma, una vez más, el bono de $70.000.

Cuánto se cobra en mano

La jubilación mínima pasa a tener un piso de $429.254,34. 

Este total se desprende del haber básico (que quedó en $359.184,82) más el pago del refuerzo extraordinario. Cabe recordar que el aumento impacta de forma automática, es decir, sin necesidad de realizar ningún trámite.

El resto de los montos:

  • Pensión Universal (PUAM): el total a cobrar será de $357.375,54 (incluyendo el bono).
  • Pensiones No Contributivas (PNC): percibirán un total de $321.478,04.
  • Madres de siete hijos o más (PNC): el monto será de $429.219,42 (incluyendo el bono).
  • Jubilación máxima: el tope para febrero quedó establecido en $2.358.940,75.

 

*Con información de Cba24

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD