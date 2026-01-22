El embajador argentino en Francia hizo tapar un mapa que tenía a las Malvinas como territorio británico

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, interrumpió momentáneamente su audición ante la Asamblea Nacional francesa al detectar que un mapa mostraba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido.

El diplomático argentino iba a brindar un discurso frente a la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el crecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Sin embargo, al comenzar su participación, el embajador detectó la presencia del mapa: “Lamentablemente, debo señalarle un pequeño inconveniente, señor presidente, que en realidad es un gran problema para mi país”.

Luego explicó que la situación impedía que pudiera expresarse “libremente” sobre la posición de Argentina. Sostuvo que legitimar esa representación constituiría “una violación flagrante del derecho internacional” y atentaría contra la soberanía nacional.

Además, el embajador comparó la situación con conflictos territoriales de otros países. “Es como si se invitara al embajador de Ucrania a hablar ante un mapa que mostrara a Lugansk o Crimea como si legítimamente formaran parte de Rusia”, argumentó.

Sielecki solicitó al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que se cubriera la sección del mapa correspondiente a las Malvinas. Y, tras un breve intercambio, se colocó una nota adhesiva amarilla sobre el archipiélago, lo que permitió comenzar su intervención en la audición.