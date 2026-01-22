Javier Milei firmó el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump en Davos

El presidente Javier Milei estuvo presente este jueves en la firma del Consejo de la Paz, el nuevo organismo multinacional impulsado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. La ceremonia se realizó en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde el jefe de Estado argentino se encuentra de visita oficial.

Firma y objetivos

El presidente se sentó muy cerca de Trump e intercambió unas palabras con el líder republicano. Además, fue uno de los primeros en pasar a firmar el documento oficial que estableció la creación del Consejo de Paz.

La iniciativa busca intervenir en la resolución de conflictos internacionales y reducir la influencia diplomática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El foco inicial del Consejo de la Paz estará puesto en el conflicto de la Franja de Gaza.

La firma se da en un contexto de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y las principales potencias europeas. En Davos, el clima estuvo atravesado por el rechazo de países como Francia, Alemania y el Reino Unido a la intención de Trump de avanzar sobre Groenlandia por razones de seguridad estratégica.

Días atrás, Milei confirmó que recibió una invitación formal de Trump para que la Argentina integre el Consejo de la Paz como miembro fundador. La convocatoria fue realizada mediante una carta enviada a la Casa Rosada, en la que el presidente estadounidense propuso al país sumarse al “Board of Peace” como parte de un nuevo enfoque para abordar conflictos globales.

El Consejo de Paz es presidido por Trump, quien tiene capacidad para decidir sobre los integrantes actuales, potenciales y activar vetos en caso de que lo considere necesario.

El organismo fue anunciado el 29 de septiembre de 2025, en el marco de un plan orientado inicialmente a la disputa territorial en Gaza. Luego, el 17 de noviembre de ese año, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por mayoría la Resolución 2803, que respaldó la iniciativa impulsada por la Casa Blanca.

La agenda de Milei

Durante su estadía en Davos, Milei está acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según la agenda oficial, el presidente brindará entrevistas a la agencia Bloomberg y a la revista The Economist, y mantendrá una reunión con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain.

El regreso a la Argentina está previsto para este jueves a las 17, hora local de Suiza, lo que equivale a las 13 en el país. La comitiva presidencial arribará a Buenos Aires a las 6 de la mañana del viernes.

