Congreso: la oposición quiere tratar la emergencia ígnea en Chubut

En la búsqueda de acuerdos por la Reforma laboral, el ministro del Interior, Diego Santilli, ya recorre las provincias. Este miércoles se reunió con el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa. La Libertad Avanza necesita sumar senadores a sus 21 legisladores con los que cuenta en la Cámara alta.

Debe alcanzar 37 para poder habilitar el quórum y la sesión. Pero los gobernadores también le hicieron saber algunos pedidos al ministro político, uno de ellos, la modificación del Código Penal, o la declaración de emergencia ígnea a la Patagonia a raíz de los incendios que aún permanecen en la provincia de Chubut.

Las sesiones extraordinarias del Parlamento se extenderán entre el 2 y el 27 del próximo mes de febrero y cuentan entre los temas a discutir la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares y el Acuerdo entre la UE y el Mercosur.

Algunos sectores, como el que responde al gobernador Ignacio Torres, tras sus reuniones con el ministro Diego Santilli, pidieron la incorporación del proyecto de la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut) sumando al Código Penal la figura de ecocidio, imponiendo penas severas para quienes provoquen incendios forestales de manera intencional, como los sucedidos en las localidades chubutenses del Hoyo y Epuyén.

La senadora Terenzi en su proyecto explicó que el “ecocidio es el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras”.

Establece penas que tendrán agravantes si el delito es cometido por un funcionario público. En ese caso, las penas se agravarán un tercio en su mínimo y su máximo y se le impondrá, además, una pena conjunta de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Pero si como consecuencia del ecocidio se produjera la muerte de una persona, la pena será de prisión de cinco a 25 años y multa equivalente al valor en pesos de 100 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena del que cometiera el daño.

Cuestionamientos de UxP

La bancada de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados cuestionó que en la agenda del Gobierno no esté el tratamiento de la emergencia para las zonas afectadas por los incendios. El diputado Pablo Todero de Neuquén hizo referencia a la situación en el sur del país: “Continúan los incendios forestales en varios Parques Nacionales de la Patagonia argentina".

Mientras tanto, el Gobierno prioriza que el Congreso sesione en extraordinarias para nombrar un embajador para pagar favores políticos (en alusión al pliego del exdiputado Fernando Iglesias propuesto para ocupar la representación diplomática argentina en Bélgica y la Unión Europea) o aprobar el Acuerdo con la Unión Europea —que podría demorar 18 o 24 meses más en que ellos lo aprueben—, en lugar de declarar y tratar de manera urgente la Emergencia Ígnea en la Patagonia”.

Mientras que la bonaerense Sabrina Selva también cuestionó la postura del jefe de Estado: “La situación de la Patagonia es alarmante a raíz de los incendios y la respuesta del gobierno de (Javier) Milei es profundizar la crisis hídrica modificando la Ley de Glaciares, asegurarle el cargo de embajador a Fernando Iglesias y no tratar la emergencia ígnea de la Patagonia”.

Provincias Unidas también cuestiona

El diputado Sergio Capozzi de Provincias Unidas pidió modificar el Código Penal, reprimiendo con prisión de cinco a 15 años, y con inhabilitación especial por el término de diez a 20 años, al que cause un daño ecológico grave o un proceso destructor capaz de producir destrucción, ruina o peligro común para bienes jurídicos, personas, comunidades o para el ambiente.

La exlibertaria, con su monobloque Coherencia, Marcela Pagano, planteó un régimen penal integral de protección ambiental frente a incendios forestales. La iniciativa tiene el objetivo de reforzar la tutela penal del ambiente, la vida humana y la seguridad pública frente a los incendios forestales y ambientales.

Para ello, la diputada Pagano propone “el agravamiento del régimen penal aplicable a los incendios forestales y ambientales; el establecimiento de un régimen penal reforzado acorde a la gravedad del bien jurídico tutelado y la tipificación de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos que incumplan deberes específicos de prevención de incendios”, entre otras medidas.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) pidió declarar el Estado de Emergencia Ígnea y daño Ambiental de las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, debido a los incendios forestales de magnitud extraordinaria iniciados durante el mes de enero de 2026.

Remarcando en su segundo artículo que “la declaración de zona de desastre y emergencia tiene por finalidad la adopción de medidas y acciones concretas destinadas a promover la recomposición del ambiente en la Región Delta del Paraná afectada por la sequía y los incendios”.

También sumó su proyecto el Frente de Izquierda por intermedio de la diputada Romina del Pla: “Declárese la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Seguridad, a los fines de garantizar la totalidad de los recursos para la extinción, combate y prevención de los incendios desarrollados en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén y Chubut”.

Incorporado en su articulado la aclaración: “La emergencia presupuestaria establecida contemplará el destino de recursos y partidas presupuestarias necesarios para garantizar: Aviones hidrantes, Helicópteros, Parque Automotor y herramientas de alto impacto, refuerzo de personal en las brigadas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, brigadas provinciales y cuerpos de bomberos voluntarios, entre otros, con garantías salariales, estabilidad laboral, ropa de trabajo de calidad y herramientas en las condiciones que exige la tarea; así como el inmediato aumento salarial para todos los brigadistas para que el salario sea como mínimo el valor de la canasta básica total patagónica, y se pase a planta permanente a todo el personal afectado, terminando con las contrataciones precarias”.

TN