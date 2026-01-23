Javier Milei volvió al país tras el Foro de Davos y retomará sus recorridas provinciales

El presidente Javier Milei regresó a Buenos Aires este jueves a las 6 de la mañana tras su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.Se espera que retome sus recorridas por distintas provincias del país.

Su próximo destino será Mar del Plata, los días 26 y 27 de enero. Ahí se realizará el denominado “Tour de la Gratitud” en la zona de Güemes y Avellaneda, con la presencia de su hermana Karina Milei. Se espera que el mandatario encabece una caravana y se dirija a los presentes mediante un megáfono.

Al día siguiente, el martes 27, Milei participará de La Derecha Fest en Horizonte Club de Playa a partir de las 19.30. El evento, que según los organizadores busca promover un “cambio de paradigma cultural”, contará con la participación de figuras libertarias como Agustín Laje, Lilia Lemoine, Nicolás Marquez, Tronco (Sergio Figliuolo) y Guillermo Montenegro.

Fuentes cercanas a la organización señalaron que el “Tour de la Gratitud” continuará en Mendoza a mediados de febrero, con la posible asistencia del presidente junto a Karina Milei y Martín Menem. Además, se evalúan nuevas visitas a provincias como Entre Ríos y Jujuy.

Entre Ríos mantiene buena sintonía con la Casa Rosada bajo el gobierno de Rogelio Frigerio, mientras que en Jujuy el mandatario provincial, Carlos Sadir, registra diferencias con la gestión nacional.