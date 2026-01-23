El drama de cuatro turistas argentinos en Brasil: les robaron la camioneta y quedaron varados en Florianópolis

Un grupo de turistas argentinos sufrió el robo de su camioneta mientras estaba en Playa Brava, Florianópolis. El hecho ocurrió a plena luz del día y dejó a las víctimas sin dinero, documentos ni medios para volver a Argentina.

Iván Vargas, uno de los damnificados, contó que el grupo se alojaba en el barrio Ingleses, en un departamento con estacionamiento propio. Ese día, decidieron recorrer distintas playas y estacionaron la camioneta en un predio público cerca de la costa.

“Había aproximadamente cien autos, todos argentinos: unas cincuenta camionetas y cincuenta autos”, detalló en comunicación con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

El grupo estuvo en la playa entre una hora y media y dos horas. “Cuando llego al lugar donde tenía que estar la camioneta, no estaba”, recordó la víctima.

Intentó buscar alguna explicación, incluso preguntó en una heladería cercana, pero nadie supo darle información. “Estaban todas mis cosas: los documentos, los papeles del auto, la plata, nuestras cosas personales”, relató.

También contó que había un cuidador de autos en la zona, pero que justo en el momento del robo no estaba.

La sospecha de una banda organizada

Tras el hecho, el grupo realizó la denuncia ante la Policía Militar de Brasil. “Nos atendieron bien, pero no nos dieron ningún tipo de respuesta hasta el momento”, explicó Iván.

Según su testimonio, hay indicios de que “es una banda que está haciendo exactamente eso”, lo que genera preocupación entre los turistas argentinos que eligen Florianópolis.

La principal preocupación de las víctimas es poder regresar a la Argentina. Piden la ayuda del consulado para poder tramitar el pasaporte.

