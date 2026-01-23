Nueva denuncia de Arca contra la AFA: investigan facturas apócrifas de $375 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) realizó una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas y la salida de fondos sin documentación respaldatoria. El monto bajo análisis supera los $375 millones, aunque podría incrementarse a medida que avance la investigación.

Según se informó, la denuncia de Arca a la AFA surge de tareas de fiscalización y análisis realizadas por el organismo, en las que se detectaron movimientos de dinero que no contaban con el respaldo documental correspondiente. Para las autoridades, estas maniobras podrían haber tenido como objetivo ocultar el destino real de los fondos y vulnerar los controles fiscales vigentes.

Desde el Gobierno nacional señalaron que se trata de una presentación nueva y no de una ampliación de denuncias previas. En ese sentido, indicaron que la acción judicial forma parte de una estrategia para profundizar las investigaciones sobre la conducción de la entidad deportiva.

La ofensiva judicial se da en paralelo al proceso administrativo que lleva adelante la Inspección General de Justicia (IGJ), que intimó a la AFA a presentar balances y documentación de ejercicios anteriores.

Si bien el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, descartó por el momento la designación de veedores, desde el Ejecutivo nacional aseguraron que esa posibilidad continúa en evaluación y dependerá de los resultados del análisis técnico de la documentación que entregue la asociación.

