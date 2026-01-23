El Gobierno nacional no prevé una liberación inmediata de Nahuel Gallo en Venezuela

El Gobierno nacional no prevé una liberación inmediata de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. Señalaron que el proceso podría llevar más tiempo del esperado debido a la falta de información concreta sobre su situación.

Desde Casa Rosada se monitorea el escenario venezolano a través de canales indirectos con países aliados. Por ese motivo, las fuentes oficiales señalaron que las comunicaciones y reportes de inteligencia provienen principalmente de Estados Unidos, Israel e Italia.

En Balcarce 50 advirtieron que el panorama no es claro y que factores desconocidos podrían retrasar aún más una eventual liberación de Gallo. Por el momento, desde el Ejecutivo consideran que su regreso podría concretarse en 2026, aunque esta expectativa está ligada a la evolución del proceso de transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

En este marco, la Argentina apoya las acciones y negociaciones impulsadas por Estados Unidos para la liberación de presos políticos en Venezuela. Del mismo modo, se mantiene activa la recomendación oficial de no viajar a ese país junto con nuevas restricciones de Migraciones para limitar el ingreso de personas cercanas al régimen venezolano.

El pedido de Milei

En el ámbito político, el presidente Javier Milei volvió a referirse a la situación de Gallo tras su participación en el Foro de Davos. Expresó preocupación por el caso y esperanza en que el gendarme pueda regresar a la Argentina conforme avance la situación en Venezuela.

Desde el Gobierno también señalaron que el escenario es todavía incierto y que el conflicto no está saldado, ya que el proceso de transición en Caracas es “lento”.

