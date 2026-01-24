Javier Milei volverá a Estados Unidos para atraer inversores en la “Argentina Week”

El presidente Javier Milei confirmó que participará de la Argentina Week, un evento de promoción de inversiones que se realizará entre el 9 y el 11 de marzo en Manhattan, Nueva York, con el objetivo de posicionar a Argentina como un destino atractivo para el capital internacional.

La presencia del mandatario fue anunciada a través de la red social X por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien destacó que se tratará del mayor road show de inversiones del país de los últimos años. Según Oxenford, la participación de Milei en la apertura del evento refuerza su carácter estratégico y contribuye a convocar líderes empresariales y altos funcionarios estadounidenses.

“Presentaremos a inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina. La Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso”, afirmó el embajador y resaltó que quienes ingresen en esta etapa inicial podrán acceder a oportunidades diferenciales en sectores con alto potencial de crecimiento y escala.

La Argentina Week es organizada conjuntamente por la Embajada Argentina en Estados Unidos, los bancos J.P. Morgan Chase y Bank of America, y la firma de inversión Kaszek, fundada por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, cofundadores de Mercado Libre.

El programa incluirá paneles estratégicos, eventos paralelos y reuniones privadas orientadas a generar vínculos comerciales concretos. Participarán como oradores más de 50 chairmen y CEOs de compañías que ya operan en Argentina, empresas que evalúan ampliar su presencia y grupos económicos que estudian ingresar al país.

Entre los sectores destacados se encuentran tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, industria farmacéutica y sector nuclear. Además, especialistas internacionales analizarán cómo los cambios geopolíticos globales impactan en las cadenas de valor y en el posicionamiento de Argentina en el hemisferio occidental.

Oxenford subrayó que la iniciativa se da en un momento de consolidación de reformas económicas, un marco pro-mercado y el reconocimiento de Estados Unidos a Argentina como aliado sistémico, lo que genera interés internacional y oportunidades de inversión concretas para el país.

Con información de Infobae.