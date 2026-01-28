Gremios se reunen para definir su plan de acción frente al proyecto de reforma laboral

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, volverá a recibir este miércoles a las 16 a dirigentes de gremios de la CGT que exigen a la conducción una postura más dura contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno y que buscan definir una serie de medidas de acción directa al respecto.

El encuentro se realizará en la sede porteña de la UOM de la calle Alsina, donde volverán a confluir referentes de más de una veintena de sindicatos como Luz y Fuerza; Aceiteros; Personal Aeronáutico (APA); Pilotos (APLA); Federación Obrera Ceramista (Focra); Trabajadores Viales, Mineros y Gráficos, entre otros.

Estos mismos gremios ya se habían reunido la semana pasada, cuando se declararon “en estado de alerta y unidad frente a la reforma laboral de Milei” y convocaron a un segundo encuentro para resolver las líneas de acción. Una posibilidad es que los gremios que asistan resuelvan adherirse al paro nacional al que convocaron hoy ATE y gremios aliados para el día en que el Senado trate el proyecto de “modernización laboral”, luego de la primera semana de febrero.

También participarán sectores sindicales que no pertenecen a la CGT como ATE, que adelantó que mañana propondrá que los gremios citados se sumen al paro que los estatales harán el día que se trate el proyecto.

Trascendió que la reunión de la semana pasada generó malestar en la cúpula de la CGT ya que consideran que Furlán se está moviendo de manera “inconsulta e inorgánica”, desafiando la estrategia más moderada del triunvirato que, para frenar el proyecto, viene apostando más por los diálogos informales con gobernadores y legisladores y no tanto por el conflicto en las calles.

