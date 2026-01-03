El Gobierno restringió el ingreso de funcionarios venezolanos ligados a Nicolás Maduro

El Gobierno nacional anunció nuevas restricciones migratorias que impedirán el ingreso a la Argentina de funcionarios y personal de las fuerzas armadas de Venezuela que respondan al régimen de Nicolás Maduro. La decisión fue confirmada este sábado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La nueva medida

Las restricciones migratorias comenzarán a aplicarse de inmediato y forman parte de una política exterior alineada con la postura del Gobierno frente a los regímenes que considera autoritarios en la región.

Según precisó el funcionario, la medida alcanza también a empresarios vinculados al gobierno venezolano y a personas que se encuentren sancionadas por los Estados Unidos. “Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior no podrán ingresar a nuestro país”, afirmó Adorni.

El anuncio se conoció horas después de que la administración de Javier Milei expresara su respaldo a la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano que resultó en la captura de Maduro. A través de un comunicado difundido por Cancillería, se definió el accionar de Washington como “una medida necesaria frente a una estructura criminal que operaba en la región”.

El mandatario argentino consideró que un eventual fin del chavismo representaría un alivio no solo para Venezuela, sino también para el continente. “Esta franquicia contaminó la región con ideas perversas y siniestras para la libertad”, expresó.

Además, Milei marcó diferencias con otros líderes regionales, en particular con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y afirmó que el próximo paso institucional debería ser la asunción de Edmundo González Urrutia, a quien reconoció como ganador de las últimas elecciones venezolanas.