El presidente prepara su agenda internacional para el primer tramo de 2026

Javier Milei tiene planeado visitar distintos países de Europa durante el primer trimestre de este 2026. Sus viajes serán luego de su participación en el Foro de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero en Suiza. Entre los lugares que el Presidente visitará aparecen Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

La intención de estos viajes es “vender la Argentina en el mundo”, repiten en la Casa Rosada. Y agregan: “Hoy en día estamos mejor parados con respecto a las relaciones internacionales”.

En ese sentido, el oficialismo también busca que los países y empresas internacionales confíen en la Argentina y se propongan invertir en el país.

Además, en La Libertad Avanza quieren lograr que desde el exterior la Argentina sea diferenciada de los demás países de la región, que en su mayoría están más alineados con los movimientos de izquierda.

“Nuestro apoyo a Estados Unidos es incondicional. Somos los únicos en la región que los apoyan de manera incondicional”, indicó una fuente libertaria para diferenciarse de las otras naciones latinoamericanas.

En este contexto, el Presidente quiere visitar Reino Unido luego de asegurar en el medio británico The Telegraph que para su gestión la soberanía sobre las Islas Malvinas “no es negociable”. Asimismo, insistió en que intentará recuperarlas por la vía diplomática.

El Gobierno tiene la esperanza de que su alineamiento con los Estados Unidos beneficie las negociaciones con los británicos. Si bien EE.UU. mantiene una posición histórica sobre el tema, creen que Donald Trump podría no manifestarse en contra de la Argentina durante las tratativas, lo que sería un gran paso para la Casa Rosada.

Mientras tanto, la Cancillería argentina también trabaja para cerrar un acuerdo comercial con el Reino Unido, ya sea de manera bilateral o con los demás socios del Mercosur.

Por otro lado, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, está trabajando para concretar un viaje a China. “No está definida la fecha, se está organizando a través de Cancillería. Sería un viaje bilateral, comercial”, expresaron en Balcarce 50.

Toda esta agenda se organiza y planea en medio de las repercusiones que generó la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Javier Milei y su Gabinete no solo festejaron la decisión de Donald Trump, sino que aseguraron que “confiarán en todo lo que disponga” el mandatario norteamericano.

De esta manera, Milei desembarcará en distintos países de Europa sin dudar en mostrar su línea directa con el territorio estadounidense.

