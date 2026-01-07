El Bcra acordó un préstamo con bancos internacionales por US$3000 millones

El Banco Central (Bcra) acordó con seis bancos internacionales de primera línea un préstamo (repo) de US$3000 millones. La línea de financiamiento es por 372 días y la tasa que pagará es de 7,4% anual.

La operación permite completar los dólares que necesita el Gobierno para cumplir con el vencimiento de US$4200 millones con bonistas, que el Tesoro debe cancelar el próximo viernes 9 de enero.

Para hacerlo, el Gobierno también dispone de depósitos del Tesoro por US$1689 millones (al 2 de enero) y, además, el ingreso de los US$700 millones producto de la privatización de las represas del sur.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que los bancos internacionales estaban dispuestos a prestarle hasta US$7000 millones a la Argentina a través de un repo.

Confirmación

Finalmente, la entidad que conduce Santiago Bausili confirmó este miércoles: “En esta ocasión, el Bcra recibió ofertas por US$4400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado”.

Para preparar el camino hacia esa operación, la semana pasada el Tesoro hizo un canje con el Bcra en el que le entregó títulos en dólares. Tal como habían interpretado los operadores financieros, esos bonos se intercambiaron como parte del acuerdo repo.

El mismo Bcra informó en un comunicado que el colateral de esta operación fueron títulos Bonar a 2038.

Ahora bien, dado que fue el Bcra y no el Tesoro el que cerró el préstamo, para que este último pueda disponer de las divisas, tendrá que comprarlas de alguna manera. Podrá hacerlo con los pesos que tiene en su cuenta o mediante la colocación directa de un bono a la autoridad monetaria.

