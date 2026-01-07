El Gobierno disolvió el Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario (GEANRO), que había sido creado en mayo de 2024, tras destacar la mejora en los indicadores de criminalidad alcanzada desde la implementación del Plan Bandera en octubre de ese año, por lo que "resulta conveniente" efectuar una redistribución de los recursos.

La medida se implementó a través de la Resolución 4/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.

En los considerandos de la norma, el Ejecutivo afirma que el Geanro "cumplió su rol en la etapa de instalación del Plan Bandera" y, ante la consolidación de dispositivos permanentes como el Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico – Región Centro (GOC-Centro), el Gobierno consideró necesario reordenar las funciones asignadas.

En ese marco, se aclaró que la medida "no implica una disminución del esfuerzo estatal", sino una reasignación de medios hacia sus respectivas fuerzas para optimizar su empleo.

Fuente: C5N