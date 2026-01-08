Un multinacional que fabrica papas fritas cerró su planta y despidió 100 empleados

La multinacional Lamb Weston, una de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas, anunció que cerrará su planta de Munro y desvinculará a unos 100 trabajadores como parte de una reorganización mundial de su red industrial.

La compañía americana centralizará su producción local en el Parque Industrial de Mar del Plata, donde el año pasado invirtió más de USD 320 millones para montar la planta más grande de la compañía en el continente.

El negocio de Lamb Weston en la Argentina tiene una fuerte orientación exportadora, al punto que envía a diferentes mercados de la región entre el 80 y el 85% de su producción. Al momento de la inauguración de la fábrica, dirigentes de la compañía habían adelantado sus intenciones de proveer desde Mar del Plata a la mayor cantidad de los 33 mercados que conforman América latina y el Caribe.

En el mercado interno, en tanto, el foco está en la provisión de papas fritas a los mercados mayoristas y restaurantes, mientras que la venta al consumidor final tiene poca fuerza en el negocio local de Lamb Weston.

“Estas acciones forman parte de nuestra estrategia más amplia para mejorar la rentabilidad y fortalecer la eficiencia operativa en toda nuestra red global de manufactura. Gestionar de manera efectiva los costos a lo largo de la cadena de suministro es clave para generar valor para nuestros clientes, al mismo tiempo que nos permite priorizar inversiones que modernicen los activos físicos y mantengan las operaciones eficientes, resilientes y preparadas para el crecimiento futuro”, afirmó Sylvia Wilks, Chief Supply Chain Officer de la compañía.

Además del cierre en Munro, la empresa anunció que reducirá de manera temporal la operación de una línea productiva en los Países Bajos.

