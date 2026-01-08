Doble revés: rechazan otorgarle la domiciliaria a De Vido y a Báez

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, dos figuras emblemáticas en los casos de corrupción del kirchnerismo que investiga la Justicia, sufrieron un revés este jueves en su intento por abandonar la prisión.

En el primer fallo, la sala de feria de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Guillermo Yacobucci, rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Julio De Vido contra la decisión que había denegado su solicitud de prisión domiciliaria.

La resolución fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces Carbajo y Yacobucci, quienes consideraron que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 había brindado fundamentos suficientes y razonables para rechazar el arresto domiciliario, en base a los informes médicos y penitenciarios incorporados al legajo de ejecución.

En particular, destacaron que, si bien De Vido supera los 70 años y presenta patologías crónicas, no se acreditó que su alojamiento en la cárcel resulte incompatible con el principio de dignidad humana ni que el Servicio Penitenciario Federal se encuentre imposibilitado de brindarle atención médica adecuada.

El juez Borinsky, en disidencia, propuso hacer lugar al recurso y conceder la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, al considerar que el tribunal de origen no había valorado de manera integral los riesgos que el encierro carcelario podía implicar para una persona de avanzada edad -76 años- con múltiples afecciones crónicas.

La decisión de la Casación se tomó en el expediente por el que De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta ligada a la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 52 usuarios del ferrocarril Sarmiento.

El 23 de diciembre, el juez Ricardo Basílico, del TOF 4, rechazó el pedido de prisión domiciliaria de De Vido tras analizar los antecedentes sobre salud y los resultados de estudio médicos que le realizó el Servicio Penitenciario Federal.