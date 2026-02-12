Reforma laboral: el Senado otorgó media sanción tras más de doce horas de debate

El Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral, en el marco del inicio del período de sesiones extraordinarias. La iniciativa consiguió 42 votos afirmativos y 30 negativos, luego de más de doce horas de debate en el recinto.

Con este resultado, el Gobierno nacional anotó su primera victoria legislativa del año. El proyecto será girado ahora a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento parlamentario.

Para alcanzar la sesión y reunir los apoyos necesarios, el oficialismo aceptó más de 20 modificaciones al texto original. La propuesta busca, según se planteó en el debate, dinamizar el mercado de trabajo y reformular aspectos vinculados a la legalidad laboral.

Durante las negociaciones previas, los gobernadores lograron garantías de que no habrá recortes en el impuesto a las Ganancias, tributo coparticipable que impacta en los ingresos de las provincias.

Por su parte, los gremios aseguraron la continuidad de los aportes patronales destinados a las obras sociales y del aporte solidario. No obstante, distintos sectores sindicales mantienen cuestionamientos sobre otros puntos de la reforma laboral y anunciaron movilizaciones al Congreso para este sábado, además de protestas en diferentes ámbitos.

La discusión continuará ahora en Diputados, donde el proyecto deberá obtener la aprobación definitiva para convertirse en ley.