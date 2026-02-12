Wanda Nara reaparece con fotos de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

Wanda Nara volvió a estar en el centro de todas las miradas después de reaccionar al sugestivo gesto virtual de Mauro Icardi. Este miércoles, la empresaria sorprendió al reactivar en su cuenta oficial de Instagram varias fotos junto al jugador del Galatasaray, apenas unas horas después de que él hiciera lo mismo desde Turquía. Como era de esperar, la acción sacudió las redes y despertó una oleada de especulaciones. La situación es particular: Icardi sigue en Turquía cumpliendo con sus compromisos deportivos, mientras su actual novia, Eugenia China Suárez, se encuentra en el país por el estreno de la serie En el Barro.

En su perfil de Instagram, que supera los 17 millones y medio de seguidores, Wanda Nara volvió a publicar fotos retro con Icardi, muchas vinculadas a la vida familiar y a momentos íntimos que compartieron durante una década. Gran parte de estas imágenes había quedado archivada tras la ruptura de la pareja, pero la empresaria decidió mostrarlas nuevamente, dejando al descubierto recuerdos de tiempos felices y familiares.

La llamativa decisión de la mayor de las Nara se conoció pocas horas después de que trascendiera que Mauro Icardi la habría desbloqueado en Instagram, según reportó Fede Flowers desde su cuenta de X (ex Twitter). Y qué mejor manera de responder que sacar a la luz las postales familiares con el delantero del Galatasaray, justo cuando Eugenia Suárez está lejos del futbolista, que continúa en Estambul por sus compromisos. La acción generó un fuerte impacto mediático y multiplicó las conjeturas entre usuarios y medios.

Este gesto de Wanda Nara volvió a situarla en el centro de la conversación digital, mostrando recuerdos de la vida que compartió con Icardi y demostrando que las postales familiares que eligió publicar aún generan repercusión. Al mismo tiempo, funcionan como un mensaje indirecto en un contexto de atención mediática constante, reafirmando la relevancia de los momentos que vivieron juntos y manteniendo a la empresaria en el foco del debate en redes y prensa.

