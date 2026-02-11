Aumento para estatales: Valdés confirmó mejoras salariales para marzo

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó este martes que el Gobierno provincial anunciará en breve un aumento salarial para los trabajadores estatales, el cual tendrá impacto directo en los haberes del mes de marzo.

“Los aumentos salariales se van a anunciar en breve y van a tener impacto en marzo”, aseguró el mandatario, ratificando así la decisión de avanzar con una recomposición salarial para empleados públicos de Corrientes.

Diálogo con Nación y gestiones en marcha

En otro tramo de su contacto con la prensa, Valdés destacó el diálogo permanente con el Gobierno nacional, señalando que existen gestiones en curso que podrían tener definiciones concretas en los próximos días. Según indicó, las conversaciones apuntan a temas estratégicos para el desarrollo provincial.

Avances en el proyecto del puerto

El gobernador también se refirió al proyecto del puerto de Corrientes, una obra considerada clave para potenciar la producción y las exportaciones. En ese sentido, adelantó que se encuentran cerca de cerrar un primer entendimiento y que la próxima semana se avanzará en la revisión de aspectos técnicos y territoriales vinculados a la iniciativa.

Modernización laboral y generación de empleo

En materia económica, Valdés planteó la necesidad de modernizar el sistema laboral para fomentar la creación de empleo genuino. Sostuvo que es fundamental debatir herramientas que permitan ampliar las oportunidades laborales y fortalecer el crecimiento productivo.

De esta manera, el mandatario vinculó el anuncio de aumento salarial para estatales en Corrientes con una estrategia más amplia que incluye infraestructura, inversión y políticas orientadas al desarrollo económico y social de la provincia.