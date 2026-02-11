Corrientes: Valdés recibió al embajador de Corea para impulsar vínculos productivos

El gobernador Juan Pablo Valdés recibió este miércoles en Casa de Gobierno al embajador de la República de Corea, Lee Yong Soo, quien arribó a la provincia con el objetivo de conocer su potencial productivo y avanzar en la construcción de vínculos culturales y comerciales.

Agenda orientada al desarrollo

La visita contempla una recorrida por empresas forestales ubicadas en el Parque Industrial de Ituzaingó, donde el diplomático buscará interiorizarse sobre el funcionamiento del sector y evaluar posibles oportunidades de cooperación.

Interés en el potencial provincial

Tras el encuentro, Lee Yong Soo destacó las características de Corrientes y señaló que es “muy rica en recursos forestales, ambientales y humanos”, además de resaltar su dimensión cultural.

En ese marco, manifestó su expectativa por reunirse con empresarios del rubro para conocer su trabajo y analizar eventuales vínculos comerciales.

Relaciones con proyección productiva y cultural

La visita se inscribe en una agenda orientada a fortalecer los intercambios entre Corrientes y la República de Corea, con especial interés en áreas vinculadas al desarrollo productivo.