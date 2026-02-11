¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ministerio de Salud Pública plus de refuerzo allanamientos en Corrientes
Reunión

Corrientes: Valdés recibió al embajador de Corea para impulsar vínculos productivos

El diplomático llegó para conocer el potencial provincial y analizar lazos comerciales. La agenda incluye recorridas por empresas forestales en el Parque Industrial de Ituzaingó.

Por El Litoral

Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 10:11

El gobernador Juan Pablo Valdés recibió este miércoles en Casa de Gobierno al embajador de la República de Corea, Lee Yong Soo, quien arribó a la provincia con el objetivo de conocer su potencial productivo y avanzar en la construcción de vínculos culturales y comerciales.

Agenda orientada al desarrollo

La visita contempla una recorrida por empresas forestales ubicadas en el Parque Industrial de Ituzaingó, donde el diplomático buscará interiorizarse sobre el funcionamiento del sector y evaluar posibles oportunidades de cooperación.

Interés en el potencial provincial

Tras el encuentro, Lee Yong Soo destacó las características de Corrientes y señaló que es “muy rica en recursos forestales, ambientales y humanos”, además de resaltar su dimensión cultural.

En ese marco, manifestó su expectativa por reunirse con empresarios del rubro para conocer su trabajo y analizar eventuales vínculos comerciales.

Relaciones con proyección productiva y cultural

La visita se inscribe en una agenda orientada a fortalecer los intercambios entre Corrientes y la República de Corea, con especial interés en áreas vinculadas al desarrollo productivo.

