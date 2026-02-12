Copa Corrientes Diversa 2026: cuándo comienza y cuáles son los deportes

La Copa Corrientes Diversa 2026 tendrá su lanzamiento oficial este viernes 13 de febrero en la Secretaría de Deportes. El certamen se disputará del 14 al 16 de febrero en la capital provincial y reunirá a delegaciones de distintas partes del país.

El evento combinará actividades deportivas, sociales y culturales, con competencias en múltiples disciplinas y escenarios distribuidos en la ciudad.

Sedes confirmadas:

CEF 1

Secretaría de Deportes

Club Boca Unidos Center

Playa Arazaty

Competencias:

Vóley

Fútbol

Hockey

Pádel

Natación en aguas abiertas

Beach Vóley

Beach Handball

Beach Rugby

Demostración de artes marciales

Participarán equipos y delegaciones de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Salta, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, Chaco y Corrientes, entre otras.

Entre los confirmados se encuentran Alakranas (Córdoba), Camaleones (Buenos Aires), Carpinches (Entre Ríos), Club Vialidad (Formosa), Fundación San Juan Diversa (San Juan), Dogos (Caba), Huarpes (Mendoza), Margays (Misiones), Cune (Chaco) Toropi (Bella Vista), Triatletas del Paraná (Corrientes) y La Costa (Corrientes), además de otros equipos del país.

En el marco del lanzamiento también se realizará una charla sobre trato digno en el ámbito deportivo, con el objetivo de promover el respeto y la inclusión dentro de las prácticas deportivas.