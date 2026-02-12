¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ola de calor Alal Reforma Laboral
ola de calor Alal Reforma Laboral
Fútbol

Messi se lesionó y se encendieron las alertas en el Inter Miami y la Selección Argentina

El capital argentino no se entrenó el miércoles debido a una molestia que arrastra desde su último partido amistoso frente al Barcelona de  Ecuador. Aún no se tiene en claroel tiempo de recuperación del futbolista.

Por El Litoral

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 08:02

Lionel Messi encendió las alarmas en Inter Miami y también en la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste no se entrenó el miércoles debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, lesión que arrastra desde el amistoso disputado ante Barcelona de Ecuador el sábado pasado. Por el momento, no se informó un plazo estimado de recuperación.

La molestia obligó a modificar la agenda de Las Garzas en el cierre de la pretemporada. El último amistoso ante Independiente del Valle, previsto para el viernes en Puerto Rico, fue suspendido, aunque luego pudo reprogramarse. El propio Messi utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y explicar la situación: “El último partido en Ecuador terminé con una molestia por eso también salí antes. Por este motivo, el club decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar y podamos visitarlos pronto”.

El encuentro se disputará finalmente el 26 de febrero en Puerto Rico. Además, el entrenamiento abierto que iba a realizarse este jueves 12 pasó para el miércoles 25 de febrero. Desde el club explicaron que, en conjunto con el promotor del evento y el gobierno local, el aplazamiento busca garantizar una mejor experiencia para los aficionados.

La noticia también repercute en el plano internacional. El astro argentino tiene por delante la Finalissima ante España, prevista para el viernes 27 de marzo a las 15. Aunque por el tipo de lesión se estima que podría llegar sin inconvenientes, la incertidumbre gira en torno a los tiempos de recuperación y a cómo responderá físicamente en las próximas semanas.

TyC Sports

