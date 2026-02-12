En búsqueda de redención, River visitará a Argentinos Juniors

Este jueves, desde las 21.15, River visita a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto de Marcelo Gallardo quiere reponerse rápido del mazazo sufrido ante Tigre el sábado pasado ante un Bicho que no arrancó el año de la mejor manera. A continuación, todo lo que debés saber del encuentro que dirigirá Andrés Merlos.

River viene de sufrir su derrota más dolorosa como local con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes. Cayó 4 a 1 ante Tigre en un partido que tiró por la borda todo lo hecho durante las primeras tres fechas del certamen. En La Paternal buscará reponerse del golpe sufrido en el Monumental e intentará acercarse lo máximo posible a Independiente Rivadavia, el único líder de la Zona B con 12 puntos. Con siete unidades, el Millonario marcha cuarto por detrás de la Lepra mendocina, Tigre y Belgrano.

Más allá de la abultada derrota, el Muñeco le dará un voto de confianza a los titulares y únicamente realizaría dos cambios. El primero, obligado, será la salida de Fausto Vera, quien vio la roja frente al Matador. Su lugar se lo debaten Kevin Castaño y Giuliano Galoppo, dos que hasta ahora no han sido titulares en lo que va del año. La otra modificación es de índole táctica: ingresaría Marcos Acuña en lugar de Matías Viña.

El DT millonario buscará extender su racha positiva en el Diego Armando Maradona, estadio en el que nunca perdió como entrenador. En total dirigió cuatro partidos, ganó tres y empató uno. Además, allí obtuvo la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021, tras imponerse 2 a 0 en el partido de vuelta gracias a un doblete de Braian Romero.

Argentinos, por su parte, no comenzó el 2026 de la mejor manera y el partido ante River será una buena previa antes de su estreno en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil, que será el próximo miércoles a las 21.30 en Ecuador.

A la tempranera eliminación por Copa Argentina ante Midland, se le suma el flojo arranque en el Apertura, torneo en el que solo pudo ganar uno de los cuatro partidos que disputó. Venció a Sarmiento en el estreno, empató frente a Estudiantes de Río IV y ante Belgrano, y viene de caer 2 a 1 frente a Racing. Actualmente marcha 10° en la Zona B, con cinco unidades, y está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Con respecto al once, Nicolás Diez mantendría la base, entendiendo que los titulares deben llegar con ritmo al choque trascendental de la próxima semana. Entre ellos estaría incluido Enzo Pérez, quien tendrá un partido especial ya que se reencontrará con sus excompañeros.

La posible formación de River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La posible formación de Argentinos Juniors vs. River, por el Torneo Apertura

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Los datos de Argentinos Juniors vs. River, por el Torneo Apertura

Hora: 21.15.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Diego Armando Maradona.

