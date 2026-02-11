Show de Comparsas en Corrientes: los horarios para la última noche en el Cocomarola

La última noche del Show de Comparsas de los Carnavales de Corrientes se realizará hoy en el Anfiteatro Cocomarola. El espectáculo comenzará a las 21.

La jornada marcará el cierre de una de las propuestas artísticas más destacadas del calendario oficial, con la participación de comparsas que desplegarán coreografías, música en vivo, trajes y puestas escénicas. Se espera un importante marco de público para despedir esta etapa del carnaval.

Orden de presentación:

21.00: Sapucay

22.35: Arandú Beleza

00.05: Copacabana

01.35: Ara Berá

Se podrá seguir la transmisión a través del canal de YouTube de la Municipalidad de Corrientes, en el marco del ciclo digital “La Muni en Vivo”.