allanamientos en Corrientes Carnavales barriales show de comparsas
Carnavales 2026

Show de Comparsas en Corrientes: los horarios para la última noche en el Cocomarola

Comienza a las 21 y también podrá seguirse por streaming.

Por El Litoral

Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 12:58

La última noche del Show de Comparsas de los Carnavales de Corrientes se realizará hoy en el Anfiteatro Cocomarola. El espectáculo comenzará a las 21.

La jornada marcará el cierre de una de las propuestas artísticas más destacadas del calendario oficial, con la participación de comparsas que desplegarán coreografías, música en vivo, trajes y puestas escénicas. Se espera un importante marco de público para despedir esta etapa del carnaval.

Orden de presentación:

  • 21.00: Sapucay
  • 22.35: Arandú Beleza
  • 00.05: Copacabana
  • 01.35: Ara Berá

Se podrá seguir la transmisión a través del canal de YouTube de la Municipalidad de Corrientes, en el marco del ciclo digital “La Muni en Vivo”.

