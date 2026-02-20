Escándalo en Misiones: echaron a una funcionaria por un polémico video

Una funcionaria del Ministerio de Turismo de Misiones fue removida de su cargo luego que publicara en sus redes sociales videos de sus vacaciones en México y le dedicaba su viaje a “todos los pobres”. La cesantía de Karina Mabel Acosta fue dispuesta por el gobernador Hugo Passalacqua a través de un decreto que sorprendió a la ahora ex directora de Turismo Social aun disfrutando de las paradisíacas playas de Cancún.

Desde el Gobierno dijeron que Acosta no será reemplazada y que su cargo será eliminado del organigrama del Ministerio de Turismo. El decreto 252 no expresa los fundamentos de la cesantía, pero trascendió que las publicaciones fueron consideradas desafortunadas dada la difícil situación económica que atraviesan muchas familias.

En uno de los videos, Acosta dice “estoy volando por los aires de México...Cancún. Para todos los pobres”, mientras se filma realizando parasailing, un paseo en el cual una lancha rápida arrastra a una o varias personas sujetas a un paracaídas y permite tener una vista panorámica de las playas.

Las fotos y videos de Acosta, que era conocida en el Ministerio como “la reina”, rápidamente se viralizaron. Desde el Gobierno dijeron que no habrá tolerancia para con ese tipo de actitudes por parte de funcionarios y decidieron su cesantía inmediata.

En el video Acosta se mostró junto a otras mujeres a las que conoció en el destino y a las que calificó de “divinas”. “Ver Cancún desde aquí es lo más. Belleza total”, relata.

Tras dedicar el sobrevuelo “para todos los pobres” y destacar “a las chicas divinas” que conoció en Cancún, la funcionaria anticipó que más tarde iba a participar de una fiesta “de las despechadas”.

Un ex empleado del Ministerio que la conoció no dudó en calificarla como “una mujer polémica, provocadora, que llegó al Ministerio militando”.