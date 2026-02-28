Masiva llamada a revisión para autos de siete marcas

El caso más resonante en la historia de la industria automotriz sigue siendo una bomba de tiempo. Los airbags Takata, que ya provocaron casi 40 muertes, tienen un nuevo episodio en la Argentina con las marcas Fiat, Citroën, Jeep, Chrysler, DS, Dodge y Ram.

Entre los vehículos convocados aparecen modelos populares como los Fiat Palio, Gran Siena y Uno, los Citroën C3 y C4, DS 3, 5 y 5, Jeep Wrangler, Chrysler 300C y la pickup 2500 que se vendió como Dodge y como Ram.

La mayoría de las marcas del grupo Stellantis renuevan el llamado a revisión que se inició hace algunos años para que los modelos que aún no realizaron el cambio de las pieza defectuosa lo hagan. Y ahora ofrece un nuevo incentivo.

Además de que la reposición de las partes y la mano de obra en la operación son gratuitas, los usuarios que se presenten a realizar el cambio también se llevarán un beneficio en productos y servicios de postventa por un valor de $100.000.

Si bien en nuestro mercado no hay antecedentes de casos fatales, el último tuvo lugar en Francia el año pasado. Fue en Reims, al noreste de Francia, cuando una mujer que conducía un C3 de 2014 quedó herida de gravedad y falleció tres días después.

Para saber si un vehículo está incluido en el llamado a revisión, con el número de patente o el número de chasis (número VIN), hay que llamar al 0800 333 7070 de lunes a viernes de 8:00 a 20.00 horas o ingresar a la web de cada marca para corroborar si el modelo está involucrado.

El número VIN o chasis se encuentra en la documentación del auto (Cédula verde/ cédula azul / título del automotor) o incluso grabado en las ventanas o parabrisas de la unidad.

Los modelos involucrados son:

Fiat

Palio, fabricados de 2012 a 2018

Uno, fabricados de 2011 a 2016

Grand Siena, fabricados de 2013 a 2018

Fiorino, fabricados de 2014 a 2018

Citroën

C3, fabricados de 2013 a 2019

C3 Aircross, fabricados de 2011 a 2019

C4, fabricados en 2011

C4 Lounge, fabricados de 2013 a 2018

DS

DS3, fabricados de 2011 a 2018

DS4, fabricados de 2012 a 2017

DS5, fabricados en 2013

Jeep/Chrysler

Chrysler 300C, fabricados de 2006 a 2014

Jeep Wrangler, fabricados de 2007 a 2016

Dodge/Ram

Dodge/RAM 2500, fabricados de 2004 a 2009

Takata fue en su momento el mayor proveedor del mundo de airbags, por lo que el problema que mostraron varios de sus productos afectó a prácticamente todos los fabricantes de autos del mundo.

Y sus airbags defectuosos generaron el mayor caso de llamada a revisión de toda la historia del automóvil.

Se trató de la crisis de seguridad más compleja y de mayor alcance en el mundo del automóvil y, por lo visto, lejos está de solucionarse.