Keko Villalba fue titular en el empate de Boca Unidos frente a Sarmiento

Boca Unidos sumó minutos de fútbol camino al Torneo Federal A 2026. Este sábado, en el complejo Leoncio Benítez ubicado en el barrio 17 de Agosto, el elenco correntino empató con Sarmiento de Resistencia en 1 tanto.

Se jugaron 70 minutos y en el elenco correntino estuvo como titular el delantero Keko Villalba. Los goles del encuentro lo marcaron Max Pared para la visita e igualó Saúl Abecasis, de penal, para el local.

El DT de Boca Unidos, Lucas Batistuta, realizó cuatro variantes en la formación titular, respecto al cotejo de la pasada semana frente al mismo rival en Resistencia.

Daniel Keko Villalba fue por primera vez titular, ocupó el lugar de Leandro Gómez. También en la delantera, Lautaro Mendoza ingresó en lugar de Cristian Chávez.

Las otras dos modificaciones fueron en la zaga central. Ingresaron Julián Fuyana y Alejandro Leani en lugar de Ataliva Schweizer y Lisandro Ramírez.

Los once titulares de Boca Unidos fueron Luis Ojeda; Bryan Mendoza, Fuyana, Leani y Gustavo Mbombaj; Lautaro Ludueña y Ángel Piz; Claudio Alonso, Villalva y Saúl Abecasis; y Mendoza.

El encuentro amistoso se dibió en dos tiempos de 35 minutos. En el primer tiempo, Pared, un exMandiyú, abrió la cuenta para Sarmiento que tiene como entrenador a Roberto Marioni. La igualdad llegó en el complemento con un penal ejecutado por Abecasis.

En el cotejo entre los equipos suplentes, que también duró 70 minutos, se impuso Boca Unidos 2 a 1 con goles de Santiago Pavón y Lautaro Leyes. Lucas Genollet había marcador la transitoria paridad.

Boca Unidos formó con Federico Quijano; Elías González, Ataliva Schweizer, Lisandro Ramírez y Yasir Olivares; Diego Sánchez Paredes y Tiziano Martínez; Leandro Gómez, Lautaro Leyes y Santiago Pavón; y Cristian Chávez.