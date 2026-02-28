Se especula con la renuncia del ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, prepara su salida del Gobierno luego del discurso de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso que dará el presidente Javier Milei, según especularon este fin de semana medios de alcance nacional.

El ministro es uno de los tres integrantes del gabinete original que acompañan a Milei desde que asumió, el 10 de diciembre de 2023.

Los otros dos son Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

El resto renunció por diferencias, empujados por el Gobierno o devorados por las internas.

Cúneo Libarona, de 65 años, dijo a sus amigos que deja el cargo porque quiere recuperar su vida familiar, profesional y universitaria. Ya amagó con renunciar el fin de semana previo a que Javier Milei ganara las elecciones legislativas de octubre del año pasado.

Pero en el Gobierno cuentan que el sábado anterior lo llamó Karina Milei y le pidió que no dejara su cargo, y que lo propio hizo el Presidente Javier Milei. Eso decidió al funcionario a seguir en el cargo; “hasta abril”, se dijo en ese momento. Su permanencia obturaba ese cargo a pedido de Karina Milei y no lo dejaba en manos del asesor presidencial Santiago Caputo, que fue quien colocó al viceministro, Sebastián Amerio.

Ahora, Cúneo Libarona se iría finalmente del Gobierno y retornaría a la Universidad del Museo Social, donde es decano de la Facultad de Derecho.

Si bien dejó el estudio jurídico familiar mientras ejerció como ministro, sus hermanos lo conservaron y el cargo implicó más de una vez conflictos de intereses con causas o posibles nuevos clientes, por lo que un alejamiento del Gobierno lo liberaría de esa carga.

Cúneo Libarona deja como su herencia el haber impulsado el Código Procesal Penal Acusatorio en 17 provincias (resta aplicarlo en siete).

Además, impulsó el proyecto de ley penal juvenil con Patricia Bullrich, el nuevo Código Penal, la reforma de la Secretaría de Derechos Humanos, los cambios en el Inadi y el cierre de dependencias que respondían a la militancia política