Secuestraron droga y dinero tras allanar un “kiosco narco” en Goya

En Goya se secuestraron 87 envoltorios con un peso total de 16,4 gramos de estupefacientes, siete teléfonos celulares, dos balanzas electrónicas, una motocicleta y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

Fueron allanamientos llevados a cabo por la Prefectura Naval Argentina en domicilios del barrio Los Chacales y en inmediaciones de calle República del Líbano y Cortada, según precisaron.

Los operativos fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, a cargo de Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, con intervención de la Secretaría Penal de Susana Elena Funes.

Dos mujeres mayores de edad quedaron detenidas y a disposición de la Justicia Federal, mientras que otras cuatro personas quedaron implicadas en la causa.

