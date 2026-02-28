Milei abre las sesiones del Congreso y acelera su plan

Este domingo, ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei no solo abrirá un nuevo período de sesiones ordinarias, exhibirá sus últimas victorias políticas y prometerá más y profundas reformas. Tras el final de las extraordinarias en el que el oficialismo cosechó triunfos clave para el Gobierno —desde la Reforma laboral hasta la ley de inocencia fiscal, pasando por el Presupuesto, la ley penal juvenil y la media sanción de la ley de Glaciares—, el mandatario desembarca en el Congreso convencido de que lleva las muestras de la gobernabilidad que el FMI, el mercado y los delegados de Donald Trump le exigían. Con un paquete de anuncios bajo la manga -algunas sorpresas-, críticas a industriales y la mira puesta en su reelección, el Presidente se prepara para viajar a Estados Unidos para exhibir resultados y proyectos que terminen de seducir a inversores, todavía esquivos.

El Presidente hablará otra vez a las 21 desde el Congreso en un discurso transmitido por cadena nacional. El operativo de seguridad alrededor del Palacio Legislativo será más importante después de que Milei elevara a alto el nivel de seguridad en todo el país tras el ataque de Israel y Estados Unidos -principales aliados de su gobierno en política exterior- a Irán.

Al igual que en 2025, buena parte de la oposición más dura pegará el faltazo. El bloque de senadores del peronismo no será de la partida y diputados de las provincias se ausentarán con la excusa de asistir a la inauguración de las sesiones en sus respectivos distritos. El gobernador bonaerense Axel Kicillof ya dejó saber que no dirá presente como Ricardo Quintela (La Rioja); Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Ese vacío no opaca el apoyo transversal de una decena de mandatarios provinciales que le permiten al Gobierno apoyo para sus proyectos en las dos Cámaras. El discurso, se prevé, será de alrededor de 45 minutos.

Las vacantes en la Corte Suprema pueden esperar: el Gobierno está más interesado en completar 50 puestos sensibles en la Justicia Federal, aunque hace dos años .

Milei prevé llevar una batería de anuncios.

Algunos ya están avanzados, como una nueva ley para universidades que negoció con rectores para reemplazar la de fortalecimiento universitario que el Gobierno nunca cumplió. También queda pendiente la reforma del código penal, que había sido incluida en el temario de extraordinarias y un proyecto que modificará la ley de Inteligencia y que servirá para blindar el último DNU en la materia. Además esperan la denominada ley de libertad educativa y el resto de las reformas previstas en el Consejo de Mayo. La previsional quedaría para un hipotético segundo mandato, según reconocieron en el Gobierno.

Se avizora una reforma tributaria en el horizonte y promesas de baja de impuestos. El oficialismo insistirá con la baja de Ganancias para empresas que debió quitar de la Reforma laboral.