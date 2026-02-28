Anularon la destitución de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos

Tras cuatro años de lucha en los tribunales, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche reasumió hoy su cargo, luego de que el Superior Tribunal de Justicia anulara su destitución promovida después de que acusara en causas de corrupción al condenado exgobernador Sergio Urribarri y a sus funcionarios.

“Fue una pelea por la independencia de los fiscales que salió bien. Estoy feliz. Esta situación se originó en que algunas personas investigadas por corrupción creían que tenían el derecho a la impunidad, pero las investigaciones que llevamos a cabo en la causa de los contratos y en el juicio a Urribarri nos demostraron que no”, dijo Goyeneche a la prensa metropolitana. Y enfatizó que ahora espera que la condena a Urribarri quede firme y que el caso de los contratos de la Legislatura local llegue a juicio.

Goyeneche fue reinstalada hoy en su cargo de Procuradora Adjunta del Ministero Público Fiscal de Entre Rios por el procurador Jorge García, en una acto rodeada de procuradores de otras provincias y de la Asociación de Fiscales.

Cecilia Goyeneche fue desvinculada de su cargo mediante un jury el 30 de noviembre de 2021, pero peleó en la justicia local, sin suerte, y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que fue la que le dio la razón, anuló todo el procedimiento y ordenó dictar una nueva sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Y hoy, tras cuatro años y tres meses de lucha judicial, conjueces del Tribunal Superior de Justicia, porque los jueces titulares se excusaron y se apartaron, anularon el jury y la repusieron en su cargo.

Hablaron acerca de que el jury que destituyó a Goyeneche actuó con falta de imparcialidad”.

La Corte había señalado vicios en el proceso y cómo se integró el jury, y por eso el Tribunal Superior de Justicia debió volver a fallar.

