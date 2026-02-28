Boca sumó su cuarto empate y se fue silbado por su público

Boca igualó 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura, competición donde llegó a su cuarto partido consecutivo sin ganar en el torneo Apertura de la Liga Profesional.

Todas las emociones se dieron en el primer tiempo. Gimnasia abrió el marcador con un cabezazo de Luciano Paredes, pero el Xeneize encontró la paridad a través de Miguel Merentiel. El VAR tuvo protagonismo al anular el 2-1 de Adam Bereiro.

El equipo de Claudio Úbeda implementó modificaciones para cambiar la ecuación y Tomás Aranda fue lo más interesante del conjunto local. El juvenil de 18 años tuvo cuatro ocasiones para desnivelar la historia, pero todos sus remates se fueron desviados.

A los 7 minutos del segundo tiempo, después de una lesión, volvió en Boca Juniors Leandro Paredes. Ingresó en lugar de Milton Delgado.

Sobre el final el juego, Boca se lanzó al ataque pero sin claridad. Fue igualdad en uno y los simpatizantes boquenses expresaron su bronca al final del partido.

Boca volverá a jugar este miércoles desde las 21:00 en el estadio Néstor Díaz Pérez ante Lanús en el cruce pendiente de la séptima fecha. Se tratará de un rival con mucha exigencia, luego de que el Granate haya ganado la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el Maracaná.