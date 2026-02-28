"La Llama que llama", del teléfono fijo a internet

Personal Flow hizo una apuesta fuerte: resucitar a "La Llama que Llama". Se trata de una familia de llamas norteñas, filosas pero también ingenuas, que se metieron en el corazón de los argentinos. Y lo hace en formato serie de ocho capítulos de entre cuatro y seis minutos que se verán exclusivamente por Flow.

Para los más nostálgicos, como complemento del contenido principal, las llamas también harán reír en formatos más cortos, parecidos a los viejos comerciales.

Se trata de un hito para la industria del entretenimiento en la región que vuelve recargado, con el mismo equipo de hace 25 años y la pretensión de una calidad que iguale o supere a los cortos de aquellos años 90, que circulan con fuerza por las redes, como contenido disfrutable y que desafía las lógicas de producción actuales.

VER MÁS: Personal Flow resucitó a la icónica “La Llama que Llama”

La serie se verá por Flow, plataforma de entretenimiento de Personal que creció en clientes el último año con su propuesta diferencial de contenidos en vivo y On Demand.

De este modo, Flow se posiciona como un servicio innovador de la industria del entretenimiento, una plataforma en constante evolución que acompaña el comportamiento y los gustos de los clientes, que cuenta hoy con más de 6 millones de dispositivos conectados en toda la región.

A través de una experiencia diferencial que agrega valor, los usuarios pueden encontrar, vivir o revivir las propuestas originales y de calidad que forman parte de un catálogo unificado de fácil acceso. El servicio cuenta con una vidriera propia de más de 4500 títulos originales para consumir a demanda como películas, documentales, estrenos del cine, series y shows musicales en vivo, hoy alcanza + de 520 millones de horas de consumo por mes.

Flow+ es el producto más completo y personalizable de Flow, lanzado en 2025, que se adapta a las necesidades de cada cliente con una diferencial propuesta de contenidos y contratación. Permite, además de vivir y revivir todo el entretenimiento disponible, elegir 2 suscripciones -Pack Fútbol, HBO, Disney+ Premium y Universal+- y cambiarlas cada 30 días, manteniendo siempre el mismo abono.

Dada esta política comercial, los usuarios pueden tener todas sus plataformas favoritas unificadas en una sola factura, autogestionando el proceso de selección y cambio de suscripciones desde la app o la web de Flow. Durante 2026, Flow va a seguir completando la propuesta con nuevas suscripciones integradas a la oferta.

Las mejores series argentinas están en Flow

Por otro lado, a más de 10 años de su lanzamiento, Flow trabaja año tras año para promover la producción nacional y junto a partners que comparten el mismo objetivo, impulsa la industria y ofrece a los clientes contenidos de calidad y originales protagonizados por talentos locales.

Desde entonces, lleva acumuladas más de 60 coproducciones entre las que se encuentran Un Gallo para Esculapio, El Tigre Verón, El Lobista, El Buen Retiro, Cris Miró (ella), La Mente del Poder, Un León en el Bosque.

En 2025 estrenó ‘Viudas Negras’ (con más de 800 mil reproducciones) y ‘YIYA’ (con más de 500 mil reproducciones), dos series que formaron parte de la estrategia de negocio basada en impulsar la industria nacional en materia de contenido, a través de producciones locales con talentos de calidad y un despliegue técnico que año a año se va superando.

Estrenos de cine y series internacionales destacadas

Además, consolidó su estrategia de adquisiciones como resultado de alianzas con productoras nacionales e internacionales. Así presentó ‘La favorita’, ‘Montecristo’ y ‘AMIA’, tres miniseries que tuvieron un impacto de audiencia y consumo muy destacado. Del mismo modo, continuó impulsando la disponibilidad inmediata de alquileres de regalo y estrenos de cine que generaron récord de consumo como ‘Cónclave’, ‘Aún estoy aquí’, ‘Robot Salvaje’ y ‘Kraven’, entre otros. En 2025 repercutió en más de 1 millón de horas de consumo de este tipo de contenidos en Flow.

El deporte en vivo y El Mundial más Personal se vive por Flow

Durante 2025, además, Flow volvió a incorporar contenido deportivo en exclusiva en canales propios con la transmisión de la Copa del Rey y el Brasileirao, y continuará apalancando esta estrategia distintiva.

En el año del Mundial, Flow va a estar impulsando una propuesta diferencial para sus clientes, para que lo vivan y disfruten de este evento de forma personalizada, con sus preferencias de uso, highlights, resúmenes y tendencias en pantalla.

Contenidos a estrenar en 2026

La plataforma está estrenando la miniserie ‘La Llama que Llama’, siguiendo la tendencia de los micro contenidos con 8 episodios de 4 a 6 minutos. Y para 2026 ya confirmó el estreno de las coproducciones ‘El Resto Bien’ con Benjamín Vicuña y Violeta Urtizberea, ‘Cautiva’ con Carolina Kopelioff y Lorena Vega y como antesala de la Copa del Mundo 2026, va a estrenar ‘El Método Scaloni’ documental sobre Lionel Scaloni, y cuerpo técnico, junto a figuras de la selección.

+Música en vivo en Flow

Otra de las verticales del catálogo de Flow tiene que ver con los streaming de música en vivo tanto de artistas nacionales como internacionales y los festivales más importantes del país.

Los clientes pueden acceder a un contenido de alta calidad de sonido e imagen, gracias a la evolución en la producción de las transmisiones con equipos de gran nivel tecnológico. Esta ventana del catálogo acumula +2 millones de visualizaciones en vivo sólo en el último año.

En 2025 transmitió los shows de Dua Lipa, María Becerra, Lali, Miranda, y el festival Lollapalooza Argentina por quinto año consecutivo, entre otros shows y festivales destacados. En 2026 volverá a transmitir el Lollapalooza Argentina, consolidando su estrategia de poder ofrecer a sus clientes la mejor propuesta de música en vivo de la Argentina y la región.

Todas las plataformas en una sola propuesta

En su característica de super agregador, Flow facilita el acceso a una robusta oferta de contenidos integrando las OTT de streaming más populares como Netflix, YouTube, Disney+, Universal+, Amazon Prime Video, Paramount+, entre otras. Son más de 800 mil clientes los que ingresan mensualmente para consumir títulos de las otras plataformas de streaming integradas a Flow.

Actualmente, Flow se destaca sobre otras plataformas de streaming con una fuerte presencia en Argentina, Paraguay y Uruguay y fortalece su propuesta regional con entretenimiento diferencial en cada plaza.

