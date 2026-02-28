Corrientes refuerza el apoyo al sector batatero en Tres de Abril

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chavez, mantuvo un encuentro con productores batateros en la Escuela Agrotécnica de Tres de Abril. El objetivo fue conocer la situación del sector y coordinar acciones junto al municipio para fortalecer la producción y la comercialización.

Durante la reunión, los productores expusieron las problemáticas vinculadas a la producción, los costos y las oportunidades de venta, principalmente a través del mercado de concentración dependiente del ministerio. Chavez ratificó el compromiso del Gobierno provincial y del gobernador Juan Pablo Valdés de acompañar al sector con herramientas concretas.

“Este tipo de encuentros nos permiten escuchar de primera mano a los productores y trabajar en soluciones reales. Queremos fortalecer la producción y generar mejores condiciones de venta”, destacó el ministro.

Chavez resaltó además la importancia del trabajo articulado con el Municipio para responder a las demandas del sector. “Avanzaremos en una agenda común que permita sostener y desarrollar esta actividad clave para la economía local”, agregó.

El intendente de Tres de Abril, Diego Soto, participó del encuentro y valoró la presencia de las autoridades provinciales y el espacio de diálogo con los productores. Reafirmó el compromiso con el desarrollo productivo de la localidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Corrientes consolida su política de cercanía con los productores y el fortalecimiento de las economías regionales.