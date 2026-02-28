La Llama que llama vuelve a llamar

Desde temprano, el patio principal del hotel Huacalera, en plena Quebrada de Humahuaca, Jujuy, amaneció vibrando con un entusiasmo que pocos eventos de marketing corporativo consiguen generar. No era un lanzamiento más: después de más de 25 años, "La Llama que Llama" —el personaje de títeres que marcó una época en la publicidad argentina— regresó a escena convertido en una miniserie original de ocho capítulos para la plataforma Flow de Personal.

El paisaje montañoso, con su luz dorada rozando los cerros quebradeños, se mezclaba con las risas de periodistas, autoridades y fanáticos históricos que no podían ocultar la emoción de volver a ver a la familia de llamas que una vez dominó las pantallas de TV en los 90.

Durante la presentación oficial -cuya conducción estuvo a cargo de Sofía "Jujuy" Jiménez-, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, reflexionó con orgullo sobre el vínculo entre el personaje y la provincia: “Nos siguen eligiendo, hace 25 años eligieron nuestra llama y verlas volver es un gusto. Para Jujuy es un orgullo que una empresa tan importante esté acá y nos elija”.

Del mismo modo, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó la declaración de Interés Cultural de la nueva producción, subrayando que no se trataba sólo de entretenimiento sino de una forma de mostrar los paisajes y la identidad jujeña al país entero.

Para Corrientes también habrá sorpresas en este lanzamiento, porque las llamas se vincularán con una gran familia de carpinchos de los Esteros del Iberá. Siempre siguiendo el estilo argumental de aquellos camélidos de trapo, los más famosos de Argentina.

Un clásico adaptado a tiempos modernos

La esencia de esta vuelta radica en un equilibrio entre lo nostálgico y lo contemporáneo. Lejos de un simple remake, la propuesta fue concebida como una serie interactiva de microcontenidos con episodios de entre cuatro y seis minutos, pensados para el ritmo de consumo actual.

El propio Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal, explicó que eligieron la ciudad de Huacalera, vecina de Tilcara, en Jujuy, no solo por su valor simbólico (la llama es considerada animal representativo de la región), sino también por la identificación inequívoca entre el personaje y su lugar de origen. “Elegimos Jujuy porque la llama es jujeña y porque esta provincia nos recibe siempre con una enorme calidez y amor”, afirmó.

La miniserie fue diseñada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, creadores originales de la campaña, bajo la dirección de Francisco Colombatti. La idea fue sumar humor a la evolución tecnológica: las llamas ya no se comunican con teléfonos fijos, sino que dependen de smartphones y redes sociales, un guiño a los hábitos actuales del público.

Voces, personajes y celebridades

En el evento, se escucharon aplausos al confirmar que las voces originales y los titiriteros que dieron vida a los personajes en los 90 están de regreso, preservando el tono irreverente que los hizo inolvidables en su primera vida publicitaria. Además, la producción suma por primera vez la participación de celebridades argentinas invitadas que se irán revelando con el transcurso de la serie, entre ellos el actor Benjamín Vicuña.

Mientras la luz del atardecer jugaba con los colores de montaña y los asistentes compartían anécdotas de la primera época, se proyectaron algunos fragmentos de los nuevos capítulos, donde la Llama que Llama —protagonista incuestionable— sigue provocando risas con su humor absurdo y directo. "Volvimos porque el mundo necesita estupidez", dicen en el primer capítulo, y las risas explotan por doquier.

En varios momentos del lanzamiento, voces de los creadores dejaron claro que este regreso no es una simple operación nostálgica: es una apuesta por poner nuevamente el humor argentino en el centro del relato digital, adaptándolo sin perder su chispa original.

Estreno y futuro

Los primeros cuatro capítulos de la miniserie ya están disponibles en Flow. La estrategia de lanzamiento continúa el 5 y el 12 de marzo con tandas adicionales que completan los ocho episodios totales.

Al caer la noche en Huacalera, con el sonido del viento frío azotando los álamos, quedó claro que “La Llama que Llama” —ahora armada con un smartphone y una actitud aún más irreverente— tiene todas las herramientas para conquistar tanto a quienes la vieron originalmente como a una audiencia que la descubre por primera vez en el siglo XXI.