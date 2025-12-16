Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos y qué dice la carta encontrada junto a su cuerpo

Un joven soldado del Ejército Argentino, identificado como R.A.G. y oriundo de la provincia de Misiones, fue hallado sin vida este martes dentro del perímetro de la Quinta de Olivos. El joven, que pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, presentaba un disparo en la cabeza.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se hizo presente en el lugar poco antes del mediodía junto a personal de la Casa Militar y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) para encabezar la investigación.

La carta y la hipótesis de la deuda

Si bien se activaron los protocolos de rigor, la principal hipótesis de los investigadores es el suicidio. Junto al cuerpo del soldado, hallado en uno de los puestos internos de seguridad, se encontró una carta manuscrita dirigida a su familia y a sus camaradas.

En el escrito, el joven explicaba que atravesaba una situación financiera asfixiante. Según fuentes del caso, R.A.G. manifestaba que debía una gran suma de dinero. Datos crediticios confirman deudas bancarias por casi dos millones de pesos, una cifra significativa para su rango y edad.

Detalles del hallazgo

El informe oficial indica que el disparo que terminó con su vida habría sido efectuado con un fusil FAL, el cual fue encontrado junto al cadáver. Tras la intervención de la DUOF San Isidro de la PFA, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires para la realización de la autopsia.

Al momento del trágico hallazgo, el presidente Javier Milei se encontraba cumpliendo con su agenda oficial, la cual incluyó una audiencia en Casa Rosada con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

*Con información de Infobae