Un muerto por el temporal en Santa Fe: volaron techos y hay rutas cortadas

La madrugada del sábado quedó marcada en Bombal, en el sur de Santa Fe donde viven unas 3400 personas. Un “tornado” –o una cola de tornado, según los bomberos– azotó la localidad y provocó destrozos millonarios: voladuras de techos, caída de árboles, silos y galpones arrasados, y el colapso total del sistema eléctrico.

Según pudo saber TN, el fenómeno golpeó con fuerza cerca de las 6 y dejó un muerto y varios heridos.

“Una persona lamentablemente falleció. Aparentemente, de un infarto. Se le habría volado el techo a su hijo y fue un gran susto. Se hizo todo lo posible para salvarlo, pero lamentablemente no hubo nada por hacer”, explicó a TN el jefe de bomberos de Bombal, Guillermo Yadanza.

Además, hubo varios heridos y decenas de familias sufrieron daños en sus viviendas. “Se ayudó mucho a la gente que se había volado los techos. También despejamos la ruta y las calles del pueblo”, contó.

El temporal también golpeó fuerte a la infraestructura productiva. Según detalló Yadanza, la planta de acopio de la cooperativa agropecuaria quedó destrozada, una tornería prácticamente perdió todo y una aceitera sufrió daños importantes. A eso se suma que la plazoleta y la plaza central quedaron prácticamente devastadas.

El sistema eléctrico colapsó por completo y los cables de alta tensión caídos obligaron a las autoridades a pedirle a la gente que no saliera de sus casas. “Ya recuperamos la luz en todo el pueblo”, confirmó.

El temporal sorprendió a los vecinos, ya que, si bien había una alerta leve por lluvias, nadie esperaba una tormenta de esa magnitud. “Fueron apenas unos minutos y arrasó con todo”, destacó Yadanza y recordó que ya habían atravesado una situación similar años atrás, aunque mucho menos intensa, y aseguró que en sus 30 años como bombero nunca había vivido algo así.

El impacto no fue solo material. “Dejó a la gente muy impactada, muy mal”, resumió el jefe de bomberos.

TN