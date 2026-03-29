Lipton reaccionó, ganó y quedó cerca de la clasificación

Un gran triunfo, que lo acerca a la clasificación, logró Lipton en su visita a Defensores de San Roque por 2 a 1. El encuentro se disputó este domingo en el estadio Francisco Ramón Puyol y correspondió a la cuarta fecha, primera de las revanchas, de la Zona 1 del Torneo Provincial de Clubes.

Los conducidos por Pablo Suárez se quedaron con un jugador menos desde los 10 minutos del primer tiempo por expulsión de Thiago Magri.

Lipton no regaló terreno en el campo de juego y llevó peligro hacia el arco local, sin embargo la apertura del marcador llegó a los 45 minutos del primer tiempo por intermedio de Nahuel Recalde para Defensores.

En el complemento llegó la reacción de Lipton. A los 26 minutos empató Juan Carlos Martínez y en el segundo minuto adicional, Antonio Báez le dio el triunfo al conjunto azul.

Con esta victoria, Lipton llegó a los 10 puntos y liderá la Zona 1. En la próxima fecha, penúltima de la etapa clasificatoria, recibirá a Hogar Hermanos de Bella Vista, mientras que Defensores de San Roque visitará a Centro Estrada de Bella Vista.

Cumplidas parcialmente cuatro fechas, las posiciones quedaron de esta manera: Lipton 10 puntos, Defensores de San Roque y Hogar Hermanos 4 y Centro Estrada 1.

